Suriyeli pilotun durumuyla ilgili açıklama yaptı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hatay sınırına düşen Suriye savaş uçağının pilotunun kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hatay sınırına düşen Suriye savaş uçağının pilotunun kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Canikli, Hatay Valiliği ziyaretinin ardından Türkiye topraklarına düşen Suriye savaş uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Düşen uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilotun Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiğini belirten Canikli, "Dün 19.55 civarında Antakya ilçemiz Yaylacık Mahallesi Dikilitaş mevkiine düşen ve menşei belli olmayan yabancı bir savaş uçağı enkazına ulaşıldı. Gece yarısından sonra da pilot yaralı vaziyette sağ olarak bulundu. Şuanda tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi yok. Birkaç kırığı var. Tedavisi bu çerçevede devam ediyor. Tabi söylediğiniz konu ile ilgili hususlar önümüzdeki günlerde netleşecek. Şuan itibariyle içinde bulunduğumuz an itibariyle pilotun tedavisi devam ediyor. Tüm olay netleştikten sonra buna ilişkin kararda verilecek. Ama şuan olay çok taze. Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü uçağın pilotta dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili önümüzdeki günlerde karar verilecek. Şuan itibariyle durum budur" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, daha sonra Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

(Buğra Güney / İHA)