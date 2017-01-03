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Suriyeli öğretmenlere eğitim
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Suriyeli öğretmenlere eğitim

Geçici eğitim merkezindeki eğitimin kalitesinin artırılması ve burada görev yapan Suriyeli öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, Antalya'da 500 Suriyeli öğretmene yönelik eğitici eğitim veriliyor.

Geçici eğitim merkezindeki eğitimin kalitesinin artırılması ve burada görev yapan Suriyeli öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, Antalya'da 500 Suriyeli öğretmene yönelik eğitici eğitim veriliyor.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve UNICEF işbirliğinde 21 ilde 20 bin 500 Suriyeli öğretmene eğitim vermek üzere, 2-13 Ocak tarihleri arasında farklı üniversitelerden 46 akademisyenin katılımıyla, 500 Suriyeli öğretmene yönelik geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Suriyeli öğretmenlerin eğitici eğitimi gerçekleştiriliyor. Bu eğitimin devamında eğitim almış 500 Suriyeli eğitici, 23 Ocak - 3 Şubat 2017 tarihleri arasında Suriyeli öğretmenlere eğitim verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, programda yaptığı konuşmada, Suriyeliler ile ortak kültür ve coğrafyayı paylaştıklarını ve Suriyelilerin Türkiye'de misafir değil evlerinde olduklarını söyledi. Türkiye için İstanbul, Urfa ve Gaziantep illeri nasılsa Şam'ın Halep'in de için aynı olduğunu ifade eden Demirci, Suriyeli çocukların eğitimi için büyük çaba harcadıklarını, okullaşma oranında ilkokul düzeyinde yüzde 94, ortaokulda yüzde 43, lisede ise yüzde 18'e ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak Suriyeli çocukların barış ve refah içinde yaşamaları, dünya barışının oluşmasına katkıda bulunmaları amacıyla Suriyeli çocuklara kaliteli bir eğitim sağladıklarını belirten Demirci, "Çocukları birer mimar, mühendis ve doktor olarak yetiştirip ülkelerini yeniden imar etmeleri ve gelişimine katkıda bulunmaları için eğitim veriyoruz" dedi.

Demirci, eğitmenlerin Suriyeli çocukları ve özellikle kız çocuklarını okula göndermeleri için Suriyeli aileleri ikna etmelerinin önemini vurguladı.

Geçici eğitim merkezindeki eğitimin kalitesinin artırılması ve burada görev yapan Suriyeli öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi kapsamında, Ağustos 2016'da Konya'da geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Suriyeli öğretmenler için eğitici eğitimi kursu düzenlenmiş ve devamında bu eğiticiler Ağustos ve Eylül tarihlerinde Suriyeli öğretmenlere eğitim vermişti.
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