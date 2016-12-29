29.12.2016 10:24 Suriyeli öğrencilere Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi

Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesinde Kilis'te, görevlendirilen 187 eğtimcinin okullarda göreve başlaması nedeniyle bir toplantı yapıldı. Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesinde Kilis'te, görevlendirilen 187 eğtimcinin okullarda göreve başlaması nedeniyle bir toplantı yapıldı.



Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesinde görevlendirilen öğretmenlerin okullarda göreve başlamaları ile ilgili olarak okul müdürleri ile bir araya geldi. Bu eğitimcilerin çalışma usulleri, yükümlülükleri, çalışma süreleri, ücretleri, sözleşmenin feshi, uygulanacak program, denetimleri, okul idarecilerinin sorumlulukları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.



İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz bu öğreticilerden azami düzeyde faydalanılması için etkili ders programı yapılması gerektiğini ve çocukların Türkçe öğrenmeleri için bunun bir fırsat olduğunu belirtti.

