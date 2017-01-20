Suriyeli öğrenciler de karne sevincini yaşadı

Mardin'de eğitim gören Suriyeli öğrenciler, karne almanın heyecanını yaşadı.

Mardin'de eğitim gören Suriyeli öğrenciler, karne almanın heyecanını yaşadı.

Ülkelerinde yaşanan çatışmalardan dolayı Mardin'e yerleşen Suriyeli ailelerin çocukları için açılan Evliya Çelebi Geçici Eğitim Merkezi'nde karne heyecanı yaşandı. Karnelerini alan Suriyeli öğrenciler, çok mutlu olduklarını belirterek hedeflerinin üniversiteye gitmek olduğunu ifade etti. Karne dağıtım törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Evliya Çelebi Geçici Eğitim Merkezi Okulu Müdürü Hamdullah Tekin, okulda lise düzeyinde yaklaşık 180 öğrencinin eğitim gördüğü belirtti. Okul Müdürü Tekin, "2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bitti, bizler de Evliya Çelebi Geçici Eğitim Merkezi olarak öğrencilerimize karnelerini dağıttık. Yakın bir zamanda okulumuzda eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerini normal okullara gönderdik, şuan sadece lise çağındaki öğrencilerimiz var. 9. 10. 11 ve 12. sınıflarında eğitim gören yaklaşık 180 öğrencimiz var. Biz bunlara haftada 15 saat yoğunlaştırılmış Türkçe eğitimi veriyoruz. 15 saat da diğer dersleri veriyoruz. Türkçe eğitimlerinin ardından bu öğrencilerimiz de normal okullarımıza geçiş yapacaklar. Öğrencilerimizin çoğunluğu çok zeki ve çok çalışkandır. Onların hepsini kutluyorum ve başarıların devamını diliyorum" dedi.

Karne sevincini yaşayan Mahmut Fakuha, yaklaşık 4 yıldır Suriye okulunda eğitim gördüğünü ve şuan son sınıfta olduğunu söyledi. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmeyi istediğini kaydeden Mahmut, kendileri için okul açarak eğitim veren Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür ettiğini belirtti.

