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Suriyeli kimya mühendisi kadın 'dilenciliğe' savaş açtı
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Suriyeli kimya mühendisi kadın 'dilenciliğe' savaş açtı

Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı 5 yıl önce ülkesini terk etmek zorunda kalıp, Türkiye'ye gelen Kimya Mühendisi Wahiba Chaker, geliştirdiği proje ile savaş ve terör mağduru kadınlara meslek kazandırarak, iş imkânı sağlamayı hedefliyor.

Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı 5 yıl önce ülkesini terk etmek zorunda kalıp, Türkiye'ye gelen Kimya Mühendisi Wahiba Chaker, geliştirdiği proje ile savaş ve terör mağduru kadınlara meslek kazandırarak, iş imkânı sağlamayı hedefliyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun Wahiba Chaker, savaş ve terör mağduru kadınların iş hayatına ve topluma adapte olması amacıyla geliştirdiği "Dilenmiyorum, Kazanıyorum ve Kazandırıyorum" projesinin ilk adımlarını atmaya başladı. Ankara'nın Mamak ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nden kiraladığı binanın tadilatıyla işe başlayan ve şu anda projenin koordinatörlüğünü üstlenen Wahiba Chaker, binanın kullanılabilir hale gelmesini sağlamayıp, ardından beş gruptan oluşan on kişilik sınıflarda savaş ve terör mağdurlarına, engellilere, kadınlara, çocuk ve gençlere, göçle gelenlere, yoksullara ve işsizlere eğitim alabilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlıyor. Yedi ay sürecek olan eğitim sürecinin sonunda ise bahse konu kişilerin iş sahibi olması ve iş piyasasında kalifiye eleman olarak yer almalarını öngörüyor.

"ONLARI İŞ SAHİBİ YAPMAK İSTİYORUZ"
Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği'nin (TÜGODER) başkan yardımcılığını da yapan Wahiba Chaker, Suriye uyruklu olduğunu ifade ederek, İstanbul Üniversite'nde Türkçeyi öğrendiğini belirtti. Suriye'deki iç savaştan dolayı Türkiye'ye geldiğini söyleyen Chaker, "Suriye'deki iç savaştan dolayı buraya geldiğimde 'insanlara nasıl yardımcı olurum?' diye Türk arkadaşlarla oturduk, konuştuk ve bir sivil topluluk adı altında Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği'ni kurmaya karar verdik. Tabii bu arada devlet büyüklerimiz desteği oldu. Şu anda biz, savaş mağduru olarak çocuklarımız yetim, hanımlarımız dul kaldı. Aynı sancıları maalesef Türkiye'deki terör mağdurları kadınlar da çekiyor. Terör ve savaş mağdurları arkadaşlarımızı bir araya getirmek suretiyle hem onların topluma rehabilitasyonunu sağlama hem de onları iş sahibi yapmak istiyoruz. İlerde kendi işlerini kurmak isterlerse eğitim hizmetleri vermek suretiyle de piyasaya kalifiye eleman olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

"ANKARA KAZAN, BİZ KEPÇE OLDUK"
Projelerini hayata geçirmek için yer bulma konusunda birçok engelle karşılaştıklarını anlatan Chaker, Mamak İlçesine bağlı Araplar Mahallesi'nde bulunan ve önceden FETÖ mensuplarının okuma salonu olarak kullanıldığını iddia ettiği terk edilmiş binayı bulma sürecini şu ifadelerle anlattı:
"Bu binayı ihaleye girerek Büyükşehir Belediyesi'nden aldık. Burayı bulma sürecimiz çok sancılı oldu. Ankara kazan, biz kepçe olduk. Eşe dosta sorduk. Ankara Büyükşehir Destek Hizmetlerine başvuruda bulunduk. Bu yeri bulduğumuzda harabe halindeydi. Burayı aldığımızda FETÖ'nün okuma salonu olarak kullanılıyormuş. Kaloriferleri sökmüşler, lavaboları sökmüşler harabe halini döndürmüşlerdi."

"KAZANILAN PARA İLE YETİM VE DULLARA MAAŞ VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
Proje kapsamında hurmadan yapacakları çeşitli tatlı ve unlu mamulleri satışa çıkararak elde edecekleri gelir ile terör ve savaş mağduru kadınlara maaş olarak vereceklerini belirten Chaker, gerekli makinaları alıp, bir an önce üretime geçmek için maddi desteğe ihtiyaçları olduğu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Şu anda işlerin istediğimiz gibi gittiğini söylemeyeceğim ama gidiyor. İş adamlarımız bize maddi destek sağladıkları takdirde makineleri bir an önce alıp, üretime geçmek istiyoruz. Daha çok spesifik yiyecekler üretmek istiyoruz. Hurmadan oluşan tatlılarımız var. Çok rahat bir şekilde diyabet hastalarının yiyebilecekleri, tamamen şekerden yoksun 8-10 çeşit unlu mamulümüz var. İnşallah proje hayata geçtiğinde kazanılan para ile yetim ve dullara maddi kazanç sağlamak üzere onlara maaş şeklinde vermeye çalışacağız."

"WAHİBE HANIM PROJESİNE ÇOK SAHİP ÇIKAN, BÜTÜN KANALLARI ZORLAYAN, AZİMLİ BİR HANIMEFENDİ"
Wahibe Chaker'in geliştirdiği sosyal sorumluluk projesinin Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen ve desteklenen bir proje olduğunu dile getiren Ankara Kalkınma Ajansı'nda Uzman olarak görev yapan Emine Doğrukök, Bir proje yarışması düzenlediklerini ve Chaker'in sunduğu üç projenin de başarıya ulaştığına dikkat çekerek, "Bu yarışma kapsamında 3 projesi geçti. Hepsi de bir birinden kıymetli projeler. Belediye'den bu yeri kiraladılar. Şu anda makine desteği arıyorlar. Wahibe hanım projesine çok sahip çıkan, bütün kanalları zorlayan, azimli bir hanımefendi ve projesinin de çok sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini tahmin ediyor ve görüyoruz" dedi.
(Fatih Erdoğan / İHA)
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