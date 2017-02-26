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Suriyeli kadınların ekmek mücadelesi
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Suriyeli kadınların ekmek mücadelesi

Suriye'deki savaşın mağdur kadınları, yerleştikleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğin desteğiyle açtıkları iş yerinde yaptıkları el emeklerini satarak geçimlerini sürdürüyor.

Suriye'deki savaşın mağdur kadınları, yerleştikleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğin desteğiyle açtıkları iş yerinde yaptıkları el emeklerini satarak geçimlerini sürdürüyor.
Suriye'deki iç savaştan yaralı kurtularak gelip yerleştikleri Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde geçinmekte zorluk çeken kadınlara merkezi Gaziantep'te bulunan Huzur Yolu Derneği sahip çıkarak işyeri açtı. Mağdur oldukları belirlenen 25 kadını da bünyesine alan dernek, dikiş makinesi ve yün desteğinde bulundu.
Sorumlu İman Masri, 1,5 yıl önce İdlib'te hava saldırısında birçok kişi gibi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirterek, "Tedavi için Türkiye'ye getirildim. Burada iyileştim. İlerleyen günlerde benim gibi savaş mağduru olan kadınlara yardımcı olmaya karar verdim. 25 kadını bir araya getirdim. Türkçe okuma yazma, bilgisayar kullanımı eğitiminden sonra Huzur Yolu Derneği desteği ile yün işleri yapmaya başladık. Kadınlarımız el emekleri göz nurları ile yaptıkları yünlü giysi, çocuk giyecekleri ve çeşitli ürünleri satarak ailemizin geçimine katkı sağlamaya başladık" dedi.
Bir başka mağdur kadın İsra Sade ise yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de bulunduğunu söyleyerek, günlük geçimimizin yanında evimizin giderlerini karşılamak için açılan işyerinde çalışmaya başladıklarını, yaptıkları yünlü işleri de satarak geçindiklerini belirtti.
Huzur Yolu Derneği Reyhanlı temsilcisi Bekr Abdullah, Suriyeli savaş mağdurları kadınların geçimlerine destek olmak amacıyla dernek çatısı altında topladıklarını söyleyerek, "Kadınların önerilerini değerlendirerek yün işleri yapmalarına imkan sağladık. Böylece el emekleri ile geçinmeye başladılar, ilerleyen günlerde çalışan sayısını arttırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
(Ecevit Cemiloğlu / İHA)

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