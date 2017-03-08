Suriyeli kadınlar Esad zulmüne tepki gösterdi

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eylem yaparak, ülkelerindeki Esad rejiminin kadınlara uyguladığı zulme tepki gösterdi.

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eylem yaparak, ülkelerindeki Esad rejiminin kadınlara uyguladığı zulme tepki gösterdi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep'e gelen Suriyeli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde basın açıklaması yaparak Esad rejimine tepki gösterdi. Ellerinde Arapça, Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan kadın ve çocuklar, sloganlar atarak zulme maruz kalan kadınlara özgürlük istedi. Suriyeli kadınlara Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER) ile Mozaik Kadın ve Aile Derneği de destek verdi.

Her iki Türk derneği adına açıklama yapan Hatice Sohbet, binlerce kadının Esad'ın hapishanelerinde zulme maruz kaldığını belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Suriyeli kadınlara destek vermek için buradayız. Şu anda Suriye cezaevlerinde mahkum olan binlerce kadın için buradayız. Tüm dünya bugün Kadınlar Günü'nü kutluyor. Dünya kadınları haklarını elde etmek için mücadeleye devam ediyorlar. Suriyeli kadınlar kendi haklarını elde etmek için özgürlük yolunda çaba sarf ediyorsa haklarına kavuşacaklarını biliyoruz. Şimdiye kadar 55 kadın işkenceyle şehit edildi. 13 bin 920 kadın Esad rejimi tarafından haksız yere zindanlarda tutulmakla, diğer silahlı gruplar tarafından kaçırılan kadınların sayısı ise halen bilinmiyor. Biz inanıyoruz ki Suriyeli kadınlar yaptıkları fedakarlıkla erkeklerle yan yana temsil edilecektir" dedi.

Suriyeli kadınlar da savaş sürecinde yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, tüm dünyaya zulmün durdurulması için çağrıda bulundu.

Geniş güvenlik tedbirleri alınan eylem, atılan sloganların ardından olaysız sona erdi.

(Lider Olgun/İHA)