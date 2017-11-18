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Suriyeli genç, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı
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Suriyeli genç, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

Suriyeli bir genci kaçırarak ailesinden 200 bin lira fidye isteyen çetenin 5 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gencin kurtarıldığı ve ailesine kavuşmasına ait anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Suriyeli bir genci kaçırarak ailesinden 200 bin lira fidye isteyen çetenin 5 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gencin kurtarıldığı ve ailesine kavuşmasına ait anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.
Suriyeli B.M.(15) isimli genç, 15 Kasım Çarşamba günü ailesine ait işyerinden eve gitmek için çıkmasının ardından kayıplara karıştı. Telefonun da kapalı olmasından şüphelenen baba O.M. oğlundan haber beklemeye başladı. Aynı akşam saat 22.00 sıralarında bilinmeyen bir numaradan arayan bir kişi B.M.'nin ellerinde olduğunu ve 200 bin lira fidye istediklerini söyledi. Fidyeyi getirmediği takdirde B.M.'ye zarar vereceklerini ifade eden şüpheli babayı tehdit etti. Oğlunun kaçırıldığını anlayan baba O.M. karakola giderek başvuruda bulundu.
Babanın başvurusu üzerine ekipler harekete geçti. Baba O.M., oğlu B.M'nin Avcılar'da kendilerine ait mobilya mağazasında çalıştığını ifade etti.
Babanın şikayeti üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timi devreye girdi. Baba O.M.'ye bilinmeyen bir numaradan gelen çağrıları takip eden ekipler, çağrıların Avcılar'da bulunan bir marketten geldiği tespit edildi.Bunun üzerine adrese giden ekipler markette çalışan Suriyeli bir kişiye ulaştı. Bu kişi telefonun kendisine ait olmadığını ancak numarayı Samer Farzad isimli abisinin kullandığını söyledi. Samer Farzad'la bir buluşma ayarlayan ekipler operasyon için düğmeye bastı.
Buluşmada suçu itiraf eden Farzad, B.M'yi tuttukları adresi polislerle paylaştı. Adres tespitinin ardından ekipler B.M'nin tutulduğu adrese operasyon düzenledi. Yaklaşık 3 saatlik operasyon sonucunda B.M. kurtarılarak ailesine teslim edildi.
15 yaşındaki Suriyeli B.M kurtarılırken, evde bulunan Suriyeli Belal Kallas, Muhammed El Dafis, Muhammad El Cezmeti, Muatesen El Kabur isimli fidyeciler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Sorguda Samer Farzad ve Muhammad El Dafis'in suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Kaçırdıkları B.M.'nin ailesini Suudi Arabistan'da kaldıkları dönemden beri tanıdıklarını belirtti. Suriye'de çıkan savaşın ardından Türkiye'ye gelen ailenin Avcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinde mobilya mağazası olduğu öğrenildi. İfadelerinin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.Öte yandan zanlıların yakalanışı ve gencin babasına kavuşma anı kameralarca kaydedildi.
(Oğuzcan Yazar/İHA)
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