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Suriyeli çocuklara Kanada'dan yardım eli
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Suriyeli çocuklara Kanada'dan yardım eli

Kanadalı Türk Şirketi Zgemi, Sultanbeyli Belediyesi'nin öncülüğünde ilçede yaşayan 3 bin Suriyeli çocuğa eğitim seti yardımında bulundu.

Kanadalı Türk Şirketi Zgemi, Sultanbeyli Belediyesi'nin öncülüğünde ilçede yaşayan 3 bin Suriyeli çocuğa eğitim seti yardımında bulundu.

Suriye'de iç savaşın başlamasından sonra ilk andan itibaren kapılarını mültecilere açan Sultanbeyli Belediyesi öncülüğünde Kanadalı Türk Şirketi Zgemi, ilçede yaşayan 3 bin Suriyeli çocuğa içinde hikaye kitabı, defter, kalem, kuru boya, kalemlik, diş macunu, diş fırçası ve satranç ile polar, atkı ve bereden oluşan hediye paketi verdi. Sultanbeyli'de bulunan Mülteciler Eğitim Derneği'nde gerçekleştirilen programa Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Kanadalı Türk şirketi Zgemi adına Filiz Özmısır Yenilmez, Kanada Milletvekili Ahmed Hussen ile Suriyeli çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda konuşan yardım kampanyasını yapan Kanadalı Türk şirketi Zgemi yetkilisi Filiz Özmısır Yenilmez, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yaptığı ev sahipliğine dikkat çekerek, "5 milyon mülteciye ev sahipliği yapmanın ne kadar zor olduğunu 40 bin mülteciyi alamayan ülkeler çok iyi bilmektedir. Çok kısa içinde milyonları bırakın on binleri bakmanın ekonomik ve sosyal alanda ne kadar zor olduğunu diğer ülke yöneticileri bilirler. Buna rağmen Türkiye dünyadan gerekli iltifatı göremiyor. Toplumlar insan vücuduna benzer. Bir kol rahatsızlandığı zaman diğer bütün parçalar rahatsızlanır. Biz Müslümanlar olarak bütün uzuvlarımızı düzeltmek zorundayız" dedi.

Suriyelilere ilk andan itibaren sahip çıkarak dünyanın ve ümmetin vicdanı olduklarını ifade eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Mülteciler misafirimiz olmaya başladığı andan itibaren olaya insani anlamda yaklaştığımızdan dolayı hemen mülteciler merkezimizi kurduk. Türkiye olarak dünyanın vicdanı olduk. Zulme uğrayanların geldiği büyük bir ülkeyiz. Ümmetin vicdanıyız. Sığınmacılar kelimesini doğru bulmuyorum. Onlar bizim kardeşlerimiz. Geçmişte birlikte yaşadık, düşmanlarımıza karşı birlikte savaştık. Bu söylediklerime itirazı olanları Çanakkale Şehitliğine götürmek isterim" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriyeli mültecilere sahip çıkmasının büyük bir durum olduğunu belirten Kanada Milletvekili, Ahmed Hussen, "Bütün dünya mültecilere kapılarını kapatırken Türkiye'nin kapılarını mültecilerimize sonuna kadar açması bizim için çok önemli bir durumdur. Suriyeli mülteciler bizim ülkemize gelerek Kanada'nın daha da güçlenmesi ve gelişmesi için katkıda bulunmaktadırlar. Onlar da Kanada'nın bir parsçı haline gelmişlerdir. Bir elimizden geleni yapsak da Türkiye'yi örnek olarak görüyoruz. Bir çok ülke kapısını kapatırken milyonlarca mülteciyi alan Türkiye bizim gözümüzde örnek teşkil ediyor. Buradaki çocukların eğitimi düzgün bir şekilde yetiştirilmesi sadece Türkiye'yi değil Kanada'yı da dünyayı da etkileyecektir" dedi.
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