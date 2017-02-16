Kastamonu'nun Tosya ilçesinde toplum sağlığı merkezi tarafından ilçede ikamet eden Suriyeli çocuklara aşı yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde toplum sağlığı merkezi tarafından ilçede ikamet eden Suriyeli çocuklara aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 15-28 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen aşı kampanyası kapsamında Tosya ilçesinde ikamet eden Suriyeli ailelerin çocukların hastalıklara karşı aşılanmasına başlandı. Toplum sağlığı merkezi mobil ekipleri tarafından yapılan aşı kampanyasına Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Müfide İclal Uçar da eşlik etti. Kampanya kapsamında Suriyeli aileleri ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, ailelerin istek ve şikayetlerini dinledi.

Kampanya ile aşısız Suriyeli çocuğun kalmayacağına dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin, "Bu Türkiye genelinde yapılan bir uygulama misafir olarak kabul ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz hem topluma kazandırılması hem de sağlık sıhhat yönünden her hangi bir sorun yaşamaması için sağlık ekiplerimiz Tosya'da özellikle güzel bir kampanyayla hazırlıklarını yaptılar. Bugün de ilk gün. İlk gün olduğu için ben hem onlara eşlik etmek hem de Suriyeli kardeşlerimizin halini hatırını sormak için onlara katılıyorum. İlçemizdeki aile sayısı sürekli değişkenlik gösteriyor. Gidenler var, gelenler var. Yaklaşık ilçemizde 30 Suriyeli aile misafir olmaktadır. Aşı Kampanyası ile yaklaşık 50 civarı çocuğumuzu aşılayacağız. Tabi daha önce aşılanmış ve aşı kartlarını almış olan çocuklarımız aşı olmak zorunda değil. Kartlarını bize ibraz ettiklerinde onlara aşı yapılmıyor. İlçe sağlık grup başkanımızı bu güzel ve duyarlı çalışmasından dolayı kutluyorum" dedi.

(Sedat Ağacıkoğlu / İHA)