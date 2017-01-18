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Suriyeli çocuklar Milli Eğitim sistemine dahil oluyor
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Suriyeli çocuklar Milli Eğitim sistemine dahil oluyor

Türkiye'ye göç eden eğitim çağındaki Suriyelilerin devam ettiği geçici eğitim merkezleri önümüzdeki üç yıl içinde aşama aşama kapatılarak, öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitimlerine devam edecek. Suriyeli öğrenciler, istedikleri takdirde seçmeli olarak kendi dil ve kültürlerini ihtiva eden dersleri de alabilecek.

Türkiye'ye göç eden eğitim çağındaki Suriyelilerin devam ettiği geçici eğitim merkezleri önümüzdeki üç yıl içinde aşama aşama kapatılarak, öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitimlerine devam edecek. Suriyeli öğrenciler, istedikleri takdirde seçmeli olarak kendi dil ve kültürlerini ihtiva eden dersleri de alabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde başlattığı ve Gaziantep Üniversitesi ile Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi'nin (BEKAM) birlikte gerçekleştirdiği 'Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi' kapsamında, Suriyeli çocukların seçmeli olarak okuyacağı derslerin müfredatının belirlenmesi amacıyla düzenlenen 'Arapça Öğretim Program ve Materyal Geliştirme Çalıştayı'nda, Gaziantep Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerden Türk ve Suriyeli 50 akademisyen ile çok sayıda Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi görev aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, Suriyeli çocuklar, geçici eğitim merkezlerinde Türk yaşıtlarıyla aynı şartlarda eğitime tabi tutulacak. Mevcut durumda uluslararası sistemde geçerliliği olmayan diplomalarla eğitimlerini tamamlamaya çalışan Suriyeli öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı diplomasıyla okullarını bitirme imkanına kavuşacak.
16-20 Ocak tarihleri arasında, istedikleri takdirde Suriyeli çocukların kendi dil, kültür ve geleneklerini öğrenebilmeleri için ders içerikleri hazırlanmak üzere müfredat çalıştayı yapılıyor. Bu proje kapsamında, 2 ve 12. sınıf arasında Arap Dili, 9 ve 12. sınıflar arasında Arap Edebiyatı, 6 ve 7. sınıf öğrencileri için ise Arap Halk Kültürü derslerinde okutulmak üzere ders müfredatı hazırlanacak. Bu karar doğrultusunda hazırlanacak kitaplar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli onaylarının ardından basılarak, Türk Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretimlerine devam eden Suriyeli çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak. Böylelikle Suriyeli çocuklar kendi dillerini ve kültürlerini unutmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Haydar Şahin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin de konuyla ilgili görüşlerini ifade ettiği çalıştayda, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, iç savaş sonrası Gaziantep'e yerleşen yüksek öğrenim çağındaki gençlere üniversite olarak kucak açtıklarını vurguladı. Buna ilaveten Gaziantep Üniversitesi Türkçe Eğitim Öğretim Merkezi (TÖMER) aracılığıyla Gaziantep'in yanı sıra bölge illerdeki binlerce Suriyeliye Türkçe eğitim verdiklerini anlattı. YÖK'ün Suriyeli öğrencilerin eğitiminde koordinatör üniversite olarak belirlediği Gaziantep Üniversitesi'nin, Türkiye'de en fazla Suriyeli gencin yüksek öğrenimini üstlenen üniversite olarak ayrıcalık taşıdığını vurgulayan Rektör Gür, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Şu anda bin 662 Suriyeli gencimiz, üniversitemizin çeşitli bölümlerinde eğitim alıyor. Bu kapsamda, kadim bir geçmişi bulunan ve Türkiye'nin en kaliteli mühendislerini yetiştiren fakültelerden birisi olan mühendislik fakültemizde 501 Suriyeli gencimiz mühendislik için eğitiliyor. Suriye'nin ekonomisini yönetecek 130 gencimiz ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ekonomi eğitimlerini sürdürüyor. Üniversitemizde 60 doktor, 17 diş hekimi adayı öğretim görüyor. İlahiyattan, mimarlığa, Güzel Sanatlar Fakültesinden, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne kadar hemen tüm fakülte ve yüksek okullarımızda Suriyeli öğrencilerimiz, Türk arkadaşlarıyla eşit şartlarda en iyi eğitimi alıyor."

8 PROGRAMDA ARAPÇA EĞİTİM
Gaziantep Üniversitesi'nin bir ilke daha imza atarak Mimarlık, Biyoloji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İlahiyat, İnşaat Mühendisliği ve Sınıf Öğretmenliği gibi programları açarak 218 gence eğitim dili olarak Arapça eğitim imkanı sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Bu öğrencilerimizin tamamına yakını Suriyeli. Gerek Arapça programlar, gerek diğer fakültelerde eğitim verdiğimiz Suriyeli öğrenci sayımız yaklaşık bin 800. Bu eğitim yılında Makine Mühendisliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih, Matematik, İktisat ve Uluslararası Ticaret Lojistik, Arapça programlarına öğrenci alacağız. Şu bir gerçek ki Suriye'de savaş mutlaka bitecek ve ülke yeniden kurulacak. Yükseköğretimde verdiğimiz bu desteğin yanı sıra, biz Gaziantep Üniversitesi ve başkanı olduğum Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD) olarak bundan sonraki süreçte de Suriyeli çocuklarımızın eğitimi için gerekli tüm destekleri vermeye hazırız" diye konuştu.
(Mehmet Bulut/İHA)
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