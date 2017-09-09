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Suriyeli çocuğu öldürüp, cesedi çöp konteynerine attı
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Suriyeli çocuğu öldürüp, cesedi çöp konteynerine attı

İstanbul Sultangazi'de ailesine 'Bakkala gidiyorum' dedikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ı komşusu Afganistan vatandaşının kaçırdığı ve boğarak cesedini çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Caninin küçük çocuğun cesedini çöpe attığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de ailesine "Bakkala gidiyorum" dedikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ı komşusu Afganistan vatandaşının kaçırdığı ve boğarak cesedini çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Caninin küçük çocuğun cesedini çöpe attığı anlar kameraya yansıdı.
Suriye'de yıllardır devam eden iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Aşram Ailesi, İstanbul'a gelerek Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir gecekonduya yerleşti. Ailenin 8 yaşındaki çocukları Suriyeli Read Aşram, geçtiğimiz Çarşamba günü ailesine "Bakkala gidiyorum" diyerek çıktı ve sonra bir daha haber alınamadı. Küçük çocuktan haber alamayan aile, olayı polise bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sultangazi Araştırma Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, ailenin karşısındaki dairede oturan 3 Afgan'dan biriyle çocuğun yan yana görüldüğü bilgisine ulaştı. Asad Khan'ın küçük çocuğu kandırarak evine götürdüğü ve öldürdüğü iddia edildi. Olaydan sonra ortadan kaybolan Asad Khan'ın çalıştığı yeri bulan polis, şüpheliye Ümraniye'deki iş yerinde de ulaşamadı. Ekiplerin daha sonra Ümraniye'de yakalayarak gözaltına aldığı Khan, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Khan'ın konteynere attığı ileri sürülen küçük çocuğun cesedini bulmak için çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan acılı baba konuyla ilgili konuşmak istemezken, çocuğunun cesedinin bulunmasını istedi.

"AFGAN ADAM BULUNDU ŞUAN, İTİRAF ETTİ"
Öldürülen küçük çocuğun Suriyeli öğretmeni, "Bu bizim öğrencimiz, gördüm. 3 gün önce kayboldu, sonra bir Afgan adam onu kaçırdı. Afgan adam bulundu şuan, itiraf etti. Bakkaldan bir şey alıyordu, sonra çocukla yürüdü. Sonra onu kaybetti" dedi.
Esnaf Burhan Ördekler ise, "Çocuk buradan birkaç defa geçiyor, 2 gün önce çocuğun elinde cipsi alıyor. Köşedeki kamera çocuğu buraya Afgan'ın aldığını, çocuğu buraya 4-5 kişi getiriyor. Çocuğun buradan çıkışı olmuyor. Şurada bir esnaf arkadaş var. Esnaf arkadaşın el arabasıyla zaten içinde etiket var, beraber buradan ileri doğru gidiyor arabayı yalpalayaraktan. Arabayı ortada yama olduğu için dün polis arkadaşlarımız oradan çıkarttı. Her şeyi çözen şuradaki kamera. Çocuk atik bir çocuktu, efendi, zararsız, her esnafa girer çıkardı. Bu çocuk böyle bir çocuktu" diye konuştu.

"EL ARABASIYLA GELİYOR, CESEDİ POŞETE KOYMUŞ"
Küçük çocuğun sakin bir çocuk olduğunu ifade eden Hüseyin Karakaya da, "İki senedir çocuk yanımızda büyüdü, Türkçe'yi de yanımızda öğrendi. Katili de tanıyorum diyelim, o katil de buralarda çalışıyordu. Ondan bunu beklemezdim, hiç mümkün değil. Saat 3 civarında bizim dükkandan çıkarıyor. Kahvaltıdan hemen yandan bakkaldan buna bir tane kek alıyor, bu eve getiriyor. Burada artık ne yapıyor bilmiyorum. Bir poşetle elinde elbiselerini çıkartıyor, buradaki çöpe koyuyor, sonra geri dönüyor el arabasıyla egzozcudan. El arabasıyla geliyor cesedi kameradan görüyoruz, poşete koymuş, çuvala, tekrar arkalara götürüyor" dedi.
Öte yandan, katilin Suriyeli çocuğu götürme anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde katilin küçük çocuğu götürdüğü, ardından çocuğun elbiseleriyle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise fail el arabasıyla çocuğun cesedini almak için tekrar olay yerine gidiyor.
(Fırat Toraman - Selim Bayraktar/İHA)
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