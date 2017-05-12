Suriyeli Bana, kimliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli Bana Alabed isimli çocuk ve ailesine kimliklerini takdim etti. Erdoğan, Alabed ailesi ile Çin ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havaalanı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli Bana Alabed isimli çocuk ve ailesine kimliklerini takdim etti. Erdoğan, Alabed ailesi ile Çin ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havaalanı'nda bir araya geldi.

(Derya Yetim/İHA)