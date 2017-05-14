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Suriyeli annenin yürek burkan Anneler Günü
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Suriyeli annenin yürek burkan Anneler Günü

Suriyeli anne, Anneler Günü'nde iki hafta önce ölen oğlunun giysilerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Suriyeli anne, Anneler Günü'nde iki hafta önce ölen oğlunun giysilerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Annelerin en mutlu günlerinden bir tanesi olan Anneler Günü'nde üzgün kadınlar da vardı. Suriye'nin Halep kentinde Esat'ın uçaklarının bombardımanında 4 kardeşi ölen Remziye Berbuş'ta (39) Anneler Günü'nü üzüntü içerisinde geçirdi.
Remziye Barbuş 2 yıl önce eşi Salih, oğlu Mustafa ve küçük kızları Melek ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı. İstanbul'da tutunamayan aile bir yıl önce Sivas'a yerleşti. İki hafta önce 11 yaşındaki oğulları Mustafa, Yiğitler Mahallesi'nde bisiklet kullanırken hızlı ve dikkatsiz şoförün kullandığı halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Anne Remziye olay yerinde sinir krizleri geçirirken aradan geçen iki haftaya rağmen yüreğindeki evlat acısı hafiflemedi.
Suriyeli çilekeş annenin acıları Anneler Günü'nde yeniden canlandı. Birçok anne Anneler Günü'nü çocukları ile bir arada geçirirken o oğlunun fotoğrafı, elbiseleri ve küçük kızı Melek'e sarılarak gözyaşları döktü.

MUSTAFASIZ ANNELER GÜNÜ
Remziye Berbuş, oğlu Mustafasız geçen Anneler Günü'nün kendisini üzdüğünü belirterek, "Suriye savaşından kaçarak Türkiye'ye geldik. Orada benim dört kardeşim şehit oldu. Birçok akrabamız şehit oldu. Burada kazanın yaşandığı gün Mustafa okuldan eve geldi. Yemeğini yedikten sonra bisiklet binmek için dışarıya çıktı. Öğle saatlerinde sana kazının haberi geldi. Mustafasız bir anneler günü benim için çok zor. Ben çok üzülüyorum. Mustafa çok iyi çok akıllı bir çocuktu" dedi.
Suriyeli Mustafa'yı özleyenler arasında minik kardeşi Melek de var. Melek de annesi gibi abisine ait giysilere sarılıp sürekli ağlıyor. Baba Salih Berbuş, oğlunu ezen sürücünün aşırı hızlı olduğunu iddia ederek adaletin uygulanıp sürücüye hak ettiği cezanın verilmesini istedi.
Mustafa'dan geriye kalan, gözü yaşlı bir aile ve bisikleti ile çekilen görüntüleri oldu.
(Veysel Korkmaz - Onur Erden / İHA)

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