Suriye'ye hava saldırı: 9 sivil öldü

Koalisyon uçakları tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava saldırısında 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Koalisyon uçakları tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava saldırısında 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'nin kuzeyine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Kishik Zyyanat köyünün güneyine gerçekleştirilen hava saldırısında 9 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Öte yandan. 28 Haziran'da Deyrizor'a gerçekleştirilen hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetmişti.
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