Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Suriye'ye giden Rus savaş uçağı düştü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Suriye'ye giden Rus savaş uçağı düştü

Rusya'da 83 yolcu ve 8 mürettebat bulunan askeri uçak Karadeniz üzerindeyken radardan kaybolduktan sonra düştü.

Savunma Bakanlığı'na ait TU-154 tipi uçakta askeri yetkililer, Kızıl Ordusu korosu ve gazetecilerin bulunduğu belirtildi.

Rusya'da 92 kişiyi taşıyan askeri uçak Karadeniz üzerindeyken radarda gözden kayboldu. Uçağın, Soçi'den Suriye'nin Lazkiye kentine gitmekte olduğu öğrenildi.

SURİYE'YE GİDEN UÇAK DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 84'ü yolcu 8 müretttebat 92 yolcu uçakta bulunuyordu.

Rusya savunma bakanlığı basın departmanından yapılan açıklamada kaybolan uçakta bulunanlar Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'de bulunan Rus Hava Kuvvetleri'nin yeni yılını kutlamak için giden Rusya Silahlı Kuvvetleri, sanatçılar ve çeşitli Rus basın mensuplarından oluşuyordu.

SAVUNMA BAKANLIĞI KÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANI DA UÇAKTAYDI

Düşen uçağın içinde Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Anton Gubankov'da yer alıyordu.

KARADENİZ'DE BULUNDU

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Soçi kıyılarına 1,5 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandı.

Rus resmî haber ajansı Ria Novosti'nin verdiği habere göre daha önce radardan kaybolduğu belirtilen uçağın pilotaj veya teknik arızadan dolayı düşmüş olabileceği belirtildi.

3 GAZETECİNİN DE UÇAKTA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Micheal Lujeski, Oleg Pestov ve Yevgeni Tolstov adlı gazetecilerin de TU-154 uçağında oldukları belirtildi.

PUTİN UÇAK İLE İLGİLİ TÜM DETAYLARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm gelişmelerden haberdar olduğunu belirtti.

TUPOLEVTU- 154 UÇAĞI 2010'DA DÜŞMÜŞTÜ

Polonya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan Tupolev-154 tipi uçak 10 Nisan 2010 tarihinde kalkışından kısa süre sonra düşmüş ve uçakta bulunan 96 kişiden kurtulan olmamıştı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kulu'daki öğrencilerden Halep için yardım kampanyasına destek
Türkiye Üniversitelerarası 2. Lig Futbol Müsabakaları
86 yaşındaki soba ustası teknolojiye direniyor
Sahte isim kullanan sigara kaçakçısı yakalandı
KTO Başkanı Moralı, Başkan Baran'ı ziyaret etti
Yılbaşı gecesi eğlence mekanları 03.30'a kadar açık
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bahçeli: Eğer video doğruysa alayı birden yakılmalı!
Bahçeli: Eğer video doğruysa alayı birden yakılmalı!
Karlov'u öldüren suikastçının annesi: Benim öyle bir oğlum yok!
Karlov'u öldüren suikastçının annesi: Benim öyle bir oğlum yok!
Erdoğan: Sırada Münbiç ve Rakka var
Erdoğan: Sırada Münbiç ve Rakka var
Sosyal medyada PKK temizliği: 1656 kişi tutuklandı
Sosyal medyada PKK temizliği: 1656 kişi tutuklandı
Şehit annesinin adı herkesi ağlattı!
Şehit annesinin adı herkesi ağlattı!
Meclis'te kavga! Pet şişeler havada uçuştu
Meclis'te kavga! Pet şişeler havada uçuştu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kulu'daki öğrencilerden Halep için yardım kampanyasına destek
Kulu'daki öğrencilerden Halep için yardım kampanyasına destek
Türkiye Üniversitelerarası 2. Lig Futbol Müsabakaları
Türkiye Üniversitelerarası 2. Lig Futbol Müsabakaları
86 yaşındaki soba ustası teknolojiye direniyor
86 yaşındaki soba ustası teknolojiye direniyor
Sahte isim kullanan sigara kaçakçısı yakalandı
Sahte isim kullanan sigara kaçakçısı yakalandı
KTO Başkanı Moralı, Başkan Baran'ı ziyaret etti
KTO Başkanı Moralı, Başkan Baran'ı ziyaret etti
Yılbaşı gecesi eğlence mekanları 03.30'a kadar açık
Yılbaşı gecesi eğlence mekanları 03.30'a kadar açık
Okul döneminde beslenmenin önemi
Okul döneminde beslenmenin önemi
(Özel Haber) Üniversite öğrencilerinden örnek yardım projesi
(Özel Haber) Üniversite öğrencilerinden örnek yardım projesi
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Hatay'da elektrik kesintisi
Hatay'da elektrik kesintisi
Mersin'in 4 ilçesinde elektrik kesintisi
Mersin'in 4 ilçesinde elektrik kesintisi
Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English