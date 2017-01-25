Suriye'ye bomba için gübre gönderen şirket FETÖ'cü çıktı
Şanlıurfa'da ele geçirilen 5,5 ton patlayıcı yapımında kullanılan gübrenin Denizli'deki FETÖ bağlantılı bir maden şirketine ait olduğunun belirlenirken, şirkete düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
Şanlıurfa'da ele geçirilen 5,5 ton patlayıcı yapımında kullanılan gübrenin Denizli'deki FETÖ bağlantılı bir maden şirketine ait olduğunun belirlenirken, şirkete düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. Edinilen bilgiye öre, 8 Eylül 2015 tarihinde Suriye'ye gönderilmek üzere Şanlıurfa'da ele geçirilen 5,5 ton patlayıcı yapımında kullanılan gübrenin Denizli'deki bir maden şirketine ait olduğu belirlendi. Denizli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri maden şirketine operasyon düzenlenirken, şirketin kurucu ve ortaklarının Denizli'de, FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin hesap hareketleri ile ilgili MASAK'tan rapor talep edildi. MASAK tarafından gönderilen raporda şirketlerin yüksek meblağlarda gerçeğe aykırı faturalar düzenleyerek himmet ve kurban paralarını akladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 Ocak 2017'de A.D., Y.Ş., H.G., M.A., M.A.G., H.M.K. ve İ.S. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.S. ve H.G. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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