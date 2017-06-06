Suriye uyruklu 18 tarım işçisi mantardan zehirlendi

Afyonkarahisar'da yedikleri mantardan zehirlenen Suriye uyruklu 18 kişi tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da yedikleri mantardan zehirlenen Suriye uyruklu 18 kişi tedavi altına alındı.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. İddialara göre, köyde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu 18 kişi doğadan topladıkları mantarları yedi. Sabaha karşı yaşadıkları çadırlarda karın ağrısı, kusma, baş dönmesi yaşayan şahıslar 112 Acil Servisi arayarak durumu bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri zehirlenen 10'u çocuk 18 kişiyi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Gökten Ceylan/İHA)