Suriye sınırındaki ilçe kameralarla izlenecek

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerinden olan Akçakale'deki 30 noktaya güvenlik kamerası takıldı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerinden olan Akçakale'deki 30 noktaya güvenlik kamerası takıldı.

Terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin sınır komşusu Akçakale ilçesinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, yasa dışı olayların önüne geçmek amacıyla kent merkezinde belirlenen 30 noktaya güvenlik kamerası takıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün aldığı kararın ardından kameralar, belirlenen noktalara monte edildi. Özelikle ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere takılması öngörülen güvenlik kameraların yaşanabilecek olaylar sonrası mağduriyetleri gidermesi hedefleniyor.

Ekiplerin yüksek çözünürlüklü ve kaliteli çekim yapmaya uygun kameraları takması, vatandaşların takdirini de topladı.

(Mehmet Dikeç / İHA)