Suriye sınırında sessizlik hakim

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yaklaşık iki hafta önce başlayan askeri hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yaklaşık iki hafta önce başlayan askeri hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kenti ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi arasındaki sınır hattında yaklaşık iki hafta önce teröristlerin roketli saldırısıyla başlayan askeri hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. 6 Mayıs'tan itibaren sınır hattında hakim olan sessizlik sürüyor. 28 Nisanda terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Telabyad ve Resulayn kentlerinden YPG'li teröristler tarafından Türkiye tarafındaki sınır karakollarına roket atılmış ardından ise angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verilmişti.

18 teröristin öldürüldüğü saldırıların ardından Türkiye sınırda güvenlik kuleleri inşa edip yeni mevziler kazdıktan sonra 6 yeni tank yerleştirmişti.

(Şinasi İnan/İHA)