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Suriye sınırında orman yangını
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Suriye sınırında orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki 3 ayrı noktada çıkan orman yangını devam ediyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki 3 ayrı noktada çıkan orman yangını devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde muhaliflerin kontrolündeki Karaman, Murtlu, Çümeren köyleri yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Sınırına 3-4 kilometre mesafedeki yangınlar, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı.
Esad rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonucu çıktığı belirtilen yangınlara, muhaliflerce kurulan itfaiye ekiplerinin saldırı nedeniyle müdahale edemediği öğrenildi.
Türkiye'ye sıçrama ihtimali bulunan yangınlar için Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri sınırda hazır bekletiliyor.
(Adem Karagöz - Mehmet Toktaş/İHA)
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