Suriye sınırında orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında üç ayrı noktada orman yangını çıktı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında üç ayrı noktada orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırında üç ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgedeki çatışma ve Esed rejimine bağlı birliklerin yer yer devam eden top atışları sonucu meydana geldiği düşünülen orman yangınları, Topraktutan Hudut Karakolu sınırına doğru yaklaşınca, Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Suriye tarafında Cebel-Akra Naciye Mer-and ve Türkmen Dağı, Çümeren, Karaman Tepesi kırsalında halen devam eden yangınlara Suriye tarafından herhangi bir müdahale yapılmadığı görüldü. Termometrelerin zaman zaman 42 dereceyi gösterdiği bölgede, devam eden çatışma ve yangınlar nedeniyle, ufak bir kıvılcımının yangına sebep olacağı ihtimaline karşı, Türkiye tarafında yangın söndürme ekipleri hazır bekletiliyor. (Mehmet Toktaş / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.