Suriye sınırında hareketlilik

Suriye'nin Telabyad kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırının sıfır noktasında, güvenlik duvarı örülürken açılan özel amaçlı sınır kapısı önünde iş makineleri ile yol çalışması yapıldı.

Suriye'nin Telabyad kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırının sıfır noktasında, güvenlik duvarı örülürken açılan özel amaçlı sınır kapısı önünde iş makineleri ile yol çalışması yapıldı.

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG ile birlikte Rakka'ya operasyon başlatmasının ardından Suriye'nin Telabyad kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırının sıfır noktasında yol çalışması yapıldı. İş makineleri, bugün öğleden sonra güvenlik duvarı örülürken açılan özel amaçlı sınır kapısı önünde yol çalışması ve alan düzeltmesi yaptı. Akçakale eski sınır kapısı olarak bilinen alanda çalışma yapan iş makineleri, alanla birlikte askeri araçların geçtiği sınır hattındaki yolları da düzeltti.

Hazırlıkların Rakka operasyonu sonrası savaştan kaçan sivillerin Türkiye sınırına gelme ihtimaline karşı alınan önlemler arasında olduğu iddia edildi.

(Mehmet Dikeç / İHA)