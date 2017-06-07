Suriye sınırında duvar yapımı hızla sürüyor

Kilis'te Suriye sınırında duvar örme işlemleri hızlı bir şekilde sürüyor.

Kilis'te Suriye sınırında duvar örme işlemleri hızlı bir şekilde sürüyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesine komşu olan Kilis'te duvar örme işlemleri hızlandırılırken, iş makinesinin düzelttiği sınır hattında yol genişletme çalışmaları da devam ediyor. Duvar örülen bölgelerde zırhlı araçlar kritik yerlere konuşlandırıldı. İş makinelerinin çalıştığı bölgelerde zırhlı araçlar devriye geziyor. Bu yıl sonuna kadar Kilis'ten Hatay'ın Hassa ilçesine kadar olan sınır hattının güçlendirilmesi için çalışmaların sone ereceği bildirildi.



290 KİLOMETRELİK DUVAR İNŞAATI TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak il sınırlarında 290 kilometrelik duvar yapımının inşaatı tamamlandı. Suriye sınırında 4 metre yüksekliğinde 511 bin 794 metre uzunluğunda duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı çalışmaları sürerken, 221 kilometrelik kısımda duvar örülmesi sürüyor. Suriye sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlandığı kısımda, duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)