Suriye sınırına tank sevkiyatı

Kilis'te Suriye sınır hattına tank sevkiyatı yapılıyor.
Kilis'te Suriye sınır hattına tank sevkiyatı yapılıyor. Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesinin karşısında bulunan Kilis'in sınır hattına Batı illerinden gönderilen tank birlikleri sevk edildi. Suriye'de terör örgütü PYD'nın uzantısı YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına takviye yapılıyor. Batı illerinden yola çıkan tank birliklerinin sınır hattına geçişleri sürerken, tankların 3'üncü Hudut Taburu Süngütepe Hudut Bölüğü Afrın Hudut Karakolu'na giriş yaptıkları öğrenildi. (Mehmet Ali Dağ / İHA)
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