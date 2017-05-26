Suriye sınırına tank sevkıyatı

Gaziantep'ten Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya 10 adet tank sevkiyatı yapıldı.
Gaziantep'ten Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya 10 adet tank sevkiyatı yapıldı. Suriye'nin PYD kontrolündeki Telabyad, Rasulayn ve Kobani sınırında konuşlanmak üzere Gaziantep Zırhlı Tugay komutanlığından tank sevkıyatı yapıldı. Uzun ve geniş kara araçlarına yüklenen tanklar, konvoy halinde Gaziantep'ten yola çıkarıldı. Askeri araçlar, polis ve jandarma ekiplerinin eskortluğunda bölgeye gönderiliyor.
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