Suriye rejimine ait savaş uçağı düştü

Türkiye-Suriye sınırında Suriye rejimine ait Mig-21 tipi bir savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Türkiye-Suriye sınırında Suriye rejimine ait Mig-21 tipi bir savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Hatay Valisi Erdal Ata yaptığı açıklamada, "Bugün valiliğimize yapılan bir ihbarda Antakya merkez Yaylacık köyü civarında bir uçağın düştüğüne yönelik bilgi ulaştı. Bunun üzerine jandarma, emniyet, AFAD ekiplerimiz, yaptığı çalışmalarda henüz uçağının enkazına ulaşılamadı. Uçak ülkemizin değil, muhtemelen Suriye tarafına ait olduğunu düşünüyoruz. Bulgular onu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

