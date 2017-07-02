Suriye parasına Esad'ın fotoğrafı basıldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın fotoğrafı ilk kez Suriye parasına basıldı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın fotoğrafı ilk kez Suriye parasına basıldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın fotoğrafı ilk kez 2 bin Suriye Pound'una banknotlara basıldı. Suriye Merkez Bankası Müdürü Duraid Durgham, Esad'ın fotoğrafının basılı olduğu 2 bin Pound'luk banknotların yıllar önce basıldığını ancak savaş koşulları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle paranın dolaşıma girmesinin ertelendiğini belirtti.
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