09.02.2017 22:28 Suriye ordusundan Cebel-ekrad ve Türkmen Dağı'na saldırı

Suriye ordusu, Lazkiye kırsalında bulunan Cebel-ekrad ve Türkmen Dağı'na yönelik kara harekatı başlattı. Suriye ordusu, Lazkiye kırsalında bulunan Cebel-ekrad ve Türkmen Dağı'na yönelik kara harekatı başlattı.

Suriye rejim güçlerinin akşam saatlerinde Cebel-ekrad ve Türkmen Dağı'na başlattığı saldırı, muhaliflerin karşılık vermesiyle kısmen geri püskürtüldü. Bölgeyi yoğun top atışına tutan rejim birlikleri ile muhalifler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Top sesleri Hatay'ın Yayladağı ilçesi ve civar mahallelerden de duyuluyor.



