'Suriye ordusu, Palmira yakınındaki gaz sahasını ele geçirdi'

Hava unsurları ve milis birlikleriyle destekli Suriye ordusunun Palmira yakınındaki Hiyan gaz sahasında kontrolü sağladığı kaydedildi.

Taarruz sonucunda onlarca militanın öldürüldüğü ve çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği ifade edildi, bazı terörist grupların Palmira'ya doğru geri çekildiği belirtildi.

'SURİYE ORDUSU, BÖLGEDEKİ MAYIN VE PATLAYICILARI TEMİZLİYOR'

Suriye ordusundaki istihkam birliklerinin, IŞİD militanlarının terk ettiği bölgeleri mayın ve patlayıcılardan temizlemeye başladı.

IŞİD militanlarının, Hiyan gaz sahasındaki işleme tesisini ve boru hattını imha ettiği belirtildi.

Mayıs 2015'te IŞİD'in işgal ettiği Palmira, Rusya'nın havadan destek verdiği Suriye ordusu tarafından Mart 2016'da geri kazanılmıştı. Ancak IŞİD, Aralık 2016'da antik kente yeniden girmişti.