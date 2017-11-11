11.11.2017 12:50 Suriye konusunda anlaşitılar

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye konulu ortak açıklamasında DEAŞ'la ortak mücadelenin sürdürülmesi kararı aldıkları bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye konulu ortak açıklamasında DEAŞ'la ortak mücadelenin sürdürülmesi kararı aldıkları bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'ın Danang kentinde düzenlenen APEC zirvesinde bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Suriye konusunda ortak açıklama yaptığı belirtilerek, DEAŞ'la ortak mücadelenin sürdürülmesi için anlaşmaya vardıkları aktarıldı. Açıklamada,

Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne ilişkin anlaşmaya varıldığı belirtildi. İki lider, çatışmanın askeri bir çözüm olmadığı noktasına da değindi.



