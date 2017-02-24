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Suriye görüşmelerinin 4. turunda gerginlik devam ediyor
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Suriye görüşmelerinin 4. turunda gerginlik devam ediyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler binasında başlayan Suriye görüşmelerinde, Suriye hükümeti temsilcileri ile muhalefet heyeti tekrar masaya oturdu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler binasında başlayan Suriye görüşmelerinde, Suriye hükümeti temsilcileri ile muhalefet heyeti tekrar masaya oturdu.
Astana görüşmelerinde olduğu gibi taraflar arasında doğrudan iletişim kurulmadı. Cenevre görüşmelerinde Suriye'de tarafların kabul ettiği bir hükümet oluşturulması, anayasa hazırlanması ve özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere üç temel konuya ağırlık verilmesi beklentisi rejim tarafının uzlaşmaz tavrı yüzünden gündemi bile gelmedi. Muhalefetin, Esat'ın görevden uzaklaştırılma talebi, rejim heyetinin Esat'ın tartışma konusu olmayacağı konusundaki net tavrı sebebeiyle gerginliğe yol açtı.
Suriye muhalefet grubu ABD'nin Suriye'de ve Ortadoğu'da daha etkin rol olmasını ve İran'ın Şii milislerinin Suriye'den ayrılması konusundaki isteklerini tekrarladılar. Ruslar, Suriye konusunda kendi tezlerini kabul ettirmek için çabalarını sürdürdü. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura taraflarla ayrı ayrı görüşerek savaşın sonlandırılmasının iki tarafın sorumluluğu altında olduğuna işaret ederek, uzlaşma çağrısında bulundu. Staffan Der Mistra, Suriye savaşını sona erdirmek barışı egemen kılabilmek için birlikte çalışmanın yollarının bulması ve bunun için çalışmak gerektiğine vurgu yaptı. De Mistura, Cenevre'den yüksek beklentiler içine girilmemesi uyarısında bulunarak, görüşmelerde bir dönüm noktasına ulaşılmasının kolay olmayacağı söyledi. Suriyeli muhalif heyetin başkanı Nasr Hariri, Suriye rejiminin siyasi geçişi istemediğini, İran'ın arka planda oynadığı rolün kendisini endişelendirdiğine işaret ederek. "İran, her tür siyasi anlaşmanın önündeki ana engeldir" açıklamasını yaptı.
UNICEF Bölge Direktörü Geert Cappeleare, Suriye'de iki milyonu aşkın çocuğun acil yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek bir an önce Suriye'de savaşın sona ermesi ve yardım bekleyen çocuklara sağlıklı bir şekilde ulaşılması için tarafların bir an önce uzlaşmaya varmaları çağrısında bulundu.
Öte yandan, dün başlayan görüşmeler öncesi Esat, Putin ve Ruhani protesto edildi. Suriye'de tutuklu bulunan rejim karşıtlarının serbest bırakılması istendi.
(Mehmet Koca / İHA)

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