23.12.2016 11:26 Suriye'den getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı

Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 199 kişinin Hatay'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 199 kişinin Hatay'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib kentine getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevkleri sürüyor. Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen ambulanslara alınarak Hatay'daki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 199'a çıktı.

Yaralıların 80'inin çocuk olduğu öğrenilen yaralılardan 18'inin hayatını kaybettiği, 81'inin Hatay dışındaki hastanelere sevk edildiği, 28 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay'a sevkinin devam etmesi bekleniyor.

(Ecevit Cemiloğlu/İHA)

