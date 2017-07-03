Suriye'den ABD'ye saldırı uyarısı: Yanıt veririz

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı hazırlığı yaptığını öne sürerek bu ülkeye askeri müdahale sinyali veren ABD'ye bir uyarı mesajı gönderdi.

Suriye'ye yönelik yeni bir saldırı olması durumunda, ABD'nin Suriye ve Rusya'nın muhtemel yanıtları üzerinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Mikdad, "Washington, yeni bir saldırıya cevaben Şam ve Moskova'nın gerçekleştireceği eylemler üzerinde kapsamlı bir çalışma yapmalı" dedi.

'ŞAYRAT SALDIRISININ AHLAKİ VE SİYASİ GEREKÇESİ YOK'

Mikdad, ABD'nin Şayrat üssüne düzenlediği saldırının hiçbir ahlaki ve siyasi gerekçesi bulunmadığının da altını çizdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin yeni bir kimyasal saldırı düzenlemek için yaptığı hazırlıkları izlediklerini öne sürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Suriye'deki meşru yönetime yönelik iddialarının ve tehditlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı hazırlığı yaptığını iddia eden Beyaz Saray'ın, teröristlere kimyasal silah kullanarak provokasyon yapma daveti gönderdiğinin altını çizmişti.