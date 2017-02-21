Suriye'deki yardım konvoyuna saldırı!

El Nusra Cephesi (yeni adıyla Fetih El Şam) militanlarının, Suriye'de BM'ye ait bir insani yardım konvoyuna saldırı düzenlediği belirtildi.

Sputnik'e konuşan bir diplomatik kaynak, "BM insani yardım konvoyu ve insani kuruluşlar, Humus'tan El Nusra da dahil olmak üzere yasadışı silahlı grup militanlarının bulunduğu el Vaer yerleşim birimine doğru ilerliyordu. Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinde görevli Rus askerler konvoya eşlik ediyordu" ifadelerini kullandı.

SALDIRI NEDENİYLE SEVKİYAT YAPILAMIYOR

Yardım sevkiyatının militanların konvoya düzenlediği saldırı nedeniyle sekteye uğradığını belirten kaynak, Suriye ordusunun ateş açmasını engellemek için militanların saldırıda 'canlı kalkan' olarak kullanmış olabileceğini söyledi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kaynak, "Militanların saldırısı sonucunda, sivillerle Suriyeli askerler hayatını kaybetti ve yaralandı. Militanlar, konvoyu havan topu, keskin nişancı tüfeği ve makineli tüfeklerle hedef aldı" diye konuştu.