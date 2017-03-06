Suriye'deki Türk askerlerine bere, atkı ve kazak gönderdiler

Mersin'de Mezitli Kadın Üretici Pazarı'ndaki kadınlar, kendi el emeği ürünleri hediye paketi yaparak, Suriye'de zor şartlarda görev yapan askerlere gönderdi.

Mersin'de Mezitli Kadın Üretici Pazarı'ndaki kadınlar, kendi el emeği ürünleri hediye paketi yaparak, Suriye'de zor şartlarda görev yapan askerlere gönderdi.

Mezitli Kadın Üretici Pazarı'nda yer alan üretici kadınlar, örnek bir etkinliğe daha imza attı. Daha önce sık sık gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerle adlarından söz ettiren üretici kadınlar, Suriye'de savaşan, zor şartlarda görev yapan askerlere kendi elleriyle hazırladıkları bere, kazak, atkı, eldiven gibi malzemeleri hediye etti.

Kadınlar, hazırladıkları hediye paketlerini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katıldığı bir törenle askeri birliklere yolladı. Kadınların hazırladıkları hediye paketleri üzerine yazdıkları notların bazılarının Başkan Tarhan tarafından sesli şekilde okunması ise duygusal anlara sahne oldu.



"KADINLARIMIZIN DUYARLILIĞI HERKESE ÖRNEK OLMALI"

Kadın duyarlılığının bir kez daha ortaya çıktığının altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Kadın Üretici Pazarı projemizi hazırlarken asıl amacımız kadınlarımızın toplumsal alanlarda daha fazla öne çıkması ve seslerini duyurabilmekti. Kadınlarımız ürettiklerini satarak kendi ailelerine destek olmakla kalmıyorlar, toplumsal sorunlara da her zaman duyarlı oluyorlar. Yine üretici kadınlarımız ellerinden ne geliyorsa bir şeyler üreterek, Suriye'de savaşan Mehmetçiklere göndermek üzere hazırladılar. Kadın duyarlılığı işte burada kendini bir kez daha gösteriyor. Herkese bu davranışın örnek olmasını istiyorum. Bize de bunları o askerlerimize ulaştırmak düşüyor" dedi.

Savaşa karşı barışın mutlaka kazanması gerektiğini ve bu konuda en büyük görevin kadınlara düştüğünü dile getiren Tarhan, "Umuyorum ki, önce Suriye'de sonra tüm dünyada savaş sona ersin. Televizyonu açtığımızda gelen şehit haberleri hepimizin içini yakıyor. Savaşların galibi hiçbir zaman olmamıştır. Umuyorum ki, en kısa sürede savaş biter ve Suriye'deki askerlerimiz de evlerine geri dönerler. Anneleri, babaları yakınları gözyaşı dökmesin, ağıtlar yerine artık türküler yakılsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

