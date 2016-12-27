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Suriye'deki PKK kampından kaçan 3 terörist teslim oldu
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Suriye'deki PKK kampından kaçan 3 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'de bulunan bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan PYD/PKK terör örgütü mensubu 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'de bulunan bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan PYD/PKK terör örgütü mensubu 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
TSK, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'de bulunan bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan PYD/PKK terör örgütü mensubu 3 teröristin güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğunu açıkladı.

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