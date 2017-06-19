Suriye'deki iki büyük güç arasında gerginlik tırmanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin PYD'yi vuran Suriye'ye ait savaş uçağını düşürmesi nedeniyle Washington ile Suriye'de uçuş güvenliğinin sağlanması anlaşması kapsamındaki iş birliğini durdurduğunu açıkladı.

RUSYA'DAN HEDEF UYARISI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'ye ait savaş uçağını düşürmesi uluslararası kuralların ihlali ve “askeri saldırganlık” olarak nitelendirildi ve Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet bölgesinde uçan "tüm cisimleri hedef olarak" kabul edeceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, uçağın vurulduğu sırada Suriye hava sahasında Rus uçaklarının da görev yapmasına rağmen, koalisyon güçlerinin Rusya ile mevcut iletişim kanalını kullanmadığı vurgulandı.