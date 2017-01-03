03.01.2017 14:44 Suriye'deki iç savaştan kaçtı, doğum gününde terör saldırısında hayatını kaybetti

Suriye'deki iç savaş nedeniyle annesi Ahed Hout'un 'Ne öl, ne öldür, git Türkiye'ye kendini kurtar' dediği Halepli rehber Mohammed el-Hout, Ortaköy'deki eğlence kulübünde meydana gelen terör saldırısında doğum gününde hayatını kaybetti. Terör saldırısında yaşamını yitiren Suriyeli rehber, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Suriye'deki iç savaş nedeniyle annesi Ahed Hout'un "Ne öl, ne öldür, git Türkiye'ye kendini kurtar" dediği Halepli rehber Mohammed el-Hout, Ortaköy'deki eğlence kulübünde meydana gelen terör saldırısında doğum gününde hayatını kaybetti. Terör saldırısında yaşamını yitiren Suriyeli rehber, bugün son yolculuğuna uğurlandı.



1 Ocak 1994 yılında Suriye'nin Halep şehrinde dünyaya gelen Mohammed el-Hout, yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Suriyeli rehber Mohammed El Hout, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İki yıl önce ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen, annesinin Ahed Hout'un "Ne öl, ne öldür, git Türkiye'ye kendini kurtar" dediği Suriyeli rehber, doğum gününde terör saldırısında hayatını kaybetti. Babasını iç savaşta kaybeden El-Hout, Antalya ve İstanbul'da ağırlıklı olarak Arap turistlere rehberlik yapıyordu. İngilizce, Türkçe, Almanca ve Fransızca bilen Mohammed El-Hout, saldırı gecesi eğlence kulübüne rehberi olduğu turistleri getirmişti.



"Ne öl, ne öldür,git canını kurtar"



İç savaştan kaçarak Türkiye'de hayata tutunmaya çalışan Suriyeli rehber için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilen Mohammed El-Hout'un cenazesine, kardeşleri Abdullah ve Bessam El-Hout, amcası Adnan El-Hout, dayısı Abdülbaset Aşki, kuzeni Mohammed Bara El-Hout ve turizm şirketinde patronu olan Mehmet Ali Sayan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Türkiye'de yaşayan bazı Suriyeli vatandaş katıldı.



Kılınan cenaze namazı sırasında kuzeni Muhammed Bara El-Hout, yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine gelen amcası Adnan El-Hout, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Muhammed çok kaliteli, çok beyefendi bir insandı ve kendi ülkesini terk etti kimseye eziyet, kimseye zarar vermesin diye. Hayatını koruyabilmeleri için buraya gönderdiler, üniversite okuyordu. Buraya gelmek için üniversiteyi terk etti. Sırf kötü şeylere bulaşmasın diye" şeklinde konuştu.



"Savaştan kaçtı teröre kurban gitti"



Yeğeninin cenazesi için Suriye'den gelen merhumun, dayısı Abdulased Aşki ise, saldırıda yaşamını yitirenler için baş sağlığı dilediği açıklamasında, "Olayda ölenlere Allah rahmet eylesin. Herkesin başı sağolsun. Biz Suriyeliler olarak birçok bağlamda şansızdık. Kendi ülkemizi terk ettik ölmeyelim diye. Buraya geldik ve ölüm buldu. Ölen birçok kişi Arap'tı. Olayı gerçekleştiren kişi kendini her ne kadar Müslüman kabul ediyorsa da bence Müslümanlıkla alakası yoktur. Yapmış olduğu olay hiçbir şekilde İslam'a sığmaz. İnşallah kısa sürede yakalanır ve hakkettiği cezayı alır. Suriye'de yaşanan iç savaş ile birlikte birçok genç Muhammed gibi ülkesini terk etti. Annesi de onu 'ne öl, ne öldür' diye Türkiye 'ye gönderdi. 'Bu ülkeden ayrıl' dedi. Kaçmış olduğu terör yine burada kendisini buldu" ifadelerini kullandı



"Doğum gününde öldürüldü"



Turizm şirketi sahibi Mehmet Ali Sayan da, yanında çalıştırdığı Mohammed El-Hout için "Mükemmel bir insandı" diye konuştu. Sayan, "Suriye'den savaştan kaçtı, Türkiye'de yine bir terörle, bir kurşunla öldü. Sözün bittiği yer. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Kültürlüydü, ufku genişti. Evet, annesinin 'Ne öl, ne öldür, git canını kurtar' sözü üzerine Türkiye'ye gelmişti. Üç yabancı dil biliyordu. Kötü bir tesadüf; 01.01.1993 doğumlu. Doğum gününde hayatını kaybetti" dedi.

