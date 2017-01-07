07.01.2017 17:51 Suriye'deki çatışmalarda yaralanan 15 Suriyeli Kilis'e getirildi

Suriye'de Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 15 Suriyeli Kilis'e getirildi. Suriye'de Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 15 Suriyeli Kilis'e getirildi.



Edinilen bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasında Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde yaşanan çatışmalarda yaralanan 15 Suriyeli, Çobanbey Sıhhı Tahliye noktasına getirildi. Buradan alınan yaralılar Elbeyli ilçesi sınır hattından Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

