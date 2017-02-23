Suriye'de yaralanan 10 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 10 ÖSO askeri Kilis'e getirildi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 10 ÖSO askeri Kilis'e getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184'üncü gününde El Bab bölgesinde ÖSO ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar sürüyor. Çatışmalarda yaralanan 10 ÖSO askeri, çatışma bölgesinden tahliye edilerek Çobanbey sınır hattına getirildi. Burada bekleyen ambulanslara alınan 10 ÖSO askeri Kilis'e getirilerek, Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. (Mehmet Ali Dağ/İHA)
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