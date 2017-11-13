Suriye'de şok gelişme! PKK/PYD orayı ele geçirdi

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Deyrizor ilinde yer alan ülkenin en zengin ikinci petrol sahası el-Tenek'i işgal etti.

PKK/PYD, 9 Eylül'de ABD desteğiyle başlattığı Deyrizor saldırılarında terör örgütü DEAŞ'a karşı kentin kuzey ve doğu kırsalında ilerlemeye devam ediyor.

Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor kent merkezinin 35 kilometre doğusunda yer alan el-Tenek petrol sahasını işgal etti.

DEAŞ TENEK'İN DOĞUSUNA ÇEKİLDİ

Çatışmalardan sonra DEAŞ militanları el-Tenek'in doğusuna çekildi. PKK/PYD, Deyrizor'da geçen ay ülkenin en zengin petrol sahası El-Ömer ile Cafra yataklarını ele geçirmişti.

ÜLKENİN EN BÜYÜK GAZ TESİSİ DE PKK'NIN ELİNDE

Ülkenin en büyük gaz tesisi Konoko da geçen eylül ayında terör örgütünün işgaline girmişti.

ÜLKENİN EN BÜYÜK PETROL YATAKLARI ORADA

AA'nın harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini elinde tutuyor.Suriye'nin en büyük petrol yatakları, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.

HALEP'TE PAZAR YERİNE SALDIRI: 10 ÖLÜ, 50 YARALI

Suriye'de, Halep ilinin batısındaki Etarib'de pazar yerine gerçekleştirilen hava saldırısında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Etarib'te pazar yerine üç hava saldırısı düzenlendi. İdlib gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alan ilçede saldırı sırasında 100 kadar kişinin bulunduğu pazar yerinde en az 10 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri onlarca evin zarar gördüğü hava saldırısı sonrası enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.