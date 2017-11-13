13.11.2017 22:25 'Suriye'de siyasi bir çözüm olmasında mutabıkız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Suriye'de siyasi bir çözüm olması konusunda mutabık olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Suriye'de siyasi bir çözüm olması konusunda mutabık olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Soçi'de Rusya Devlet Vladimir Putin ile bir araya geldi. İkili görüşme ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, ikili ilişkilere değinerek, "Bu yıl içerisinde Rusya'yı üç kez ziyaret ettik. İlişkilerimizin derinleştirilmesi konusunda Sayın Putin'le mutabık kaldık. Gerek yüz yüze, gerek telefon diplomasisi devam ediyor. Üst düzey işbirliğinin 7. toplantısının hazırlıklarına da başladık. Siyasi diyaloğumuza paralel olarak ekonomik ilişkiler de yükseliş seyrine girmiş oluyor. Mart ayında ziyaret sayısında tarım ürünlerinin Rusya'ya girmesi konusunda Putin'in verdiği müjdeler bizi memnun etmişti. İkili ekonomik işbirliğinin önündeki tüm engellerin kaldırılması konusunda yoğun çalışmamıza devam ettik. Karma ekonomi toplantısı geçen ay Kazan'da düzenlendi. Domates, nar, patlıcan gibi ürünlerin Rus pazarına alınma kararını memnuniyetle karşıladık. İstiyoruz ki son kısıtlamaları da kaldıralım. İkili ticaret hacmimiz geçen yılki döneme göre 15 milyar doları aştı. 100 milyar dolar olarak açıkladığımız hedefe ulaşmak için iş adamlarının önünde olmak üzere vize engelini kaldırmak gerekiyor. Vize muafiyeti rejiminin eski haline döndürülmesi bu noktada önem arz ediyor" dedi.



"PUTİN'LE BU ADIMI BİRLİKTE ATALIM İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Akıma ve Akkuyu Nükleer Santralinde iş birliğimiz kendi mecrasında ilerliyor. Onun da değerlendirmesini yaptık. Bu projelerin zamanında hayata geçirilmesine önem veriyoruz. Türk Akımı'nın Rusya kısmındaki döşeme işlemlerinin tamamlandığını söylemek istiyoruz. Akkuyu Nükleer Santrali beton dökme törenini de önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Putin'le bu adımı birlikte atalım istiyoruz" diye konuştu.



"4 MİLYONU AŞKIN RUS TURİST ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ"

Erdoğan, "Rusya ile kültür turizmi alanındaki ilişkilerimizi ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında 4 milyonu aşkın Rus turist ülkemizi ziyaret etti. 2019 yılında karşılıklı düzenlenecek turizm yılı çabalarımız karşısında önemli dönüm noktası olacaktır" dedi.



"SURİYE'DE SİYASİ BİR ÇÖZÜM OLMASINDA MUTABIKIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve uluslararası konularla ilgili de, "Bölgesel ve uluslararası konuları da ele alma fırsatı oldu. Özellikle Suriye ihtilafına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Buna bağlı olarak Astana görüşmelerine önemli katkılar yaptık. Gelinen noktada siyasi çözüme odaklanacak çözüme ulaştığımıza mutabıkız. Putin ile Trump arasında yapılan ortak açıklamayı önemsiyoruz. Netice olarak Türkiye-Rusya ilişkilerinin ileri seviyeye gelmesinden mutluluk duyarız. Savunma sanayiinde atacağımız adımları önemsiyorum" dedi.



