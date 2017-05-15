Suriye'de hava saldırısı: 30 sivil öldü

Suriye'de Deyrizor yakınlarındaki Ebu Kemal şehri civarında gerçekleştirilen hava saldırısında 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
Suriye'de Deyrizor yakınlarındaki Ebu Kemal şehri civarında gerçekleştirilen hava saldırısında 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor yakınlarındaki Ebu Kemal şehrinin civarındaki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenlendi. Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan yerleşim yerindeki saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 30 sivil öldü, 50 kişi de yaralandı. Şehir merkezini hedef alan hava saldırılarında Rahman Camii yakınındaki 15 evin tahrip olduğu, onlarca yaralının halen enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeyi bombalayan uçakların hangi ülkeye ait olduğu konusu henüz netlik kazanmadı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.