Suriye'de hava saldırısı: 106 sivil öldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Suriye'nin Deyrizor kentinde düzenlediği hava saldırısında 106 sivil hayatını kaybetti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Suriye'nin Deyrizor kentinde düzenlediği hava saldırısında 106 sivil hayatını kaybetti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, gece yarısı Suriye'nin Deyrizor kentindeki DEAŞ hedeflerine art arda hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre 106 sivilin hayatını kaybettiği ve bunlar içinde 46'sının çocuklardan oluştuğu bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman, ABD ve koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ı hedef alan saldırılarında birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve son saldırılarda ölenlerin Fas ve Suriyeli olduğunu söyledi.

