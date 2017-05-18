Suriye'de DEAŞ'ın saldırısında 52 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Hama şehrinde DEAŞ'lı teröristlerin, hükümet kontrolündeki köyleri hedef aldığı, orduyla ve milis kuvvetlerle çatıştığı öğrenildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Aqareb ve El Mabujeh köylerindeki saldırıda en az 15 sivilin, hükümet güçleri ve milis kuvvetlerden de en az 27 kişinin öldüğünü ve bölgede kimliği tespit edilemeyen 10 cesedin bulunduğunu açıkladı. SOHR, Aqareb köyünün bir kısmının DEAŞ kontrolünde olduğunu bölgeye destek birliklerinin gönderildiğini belirtti.

