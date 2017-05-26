Suriye'de çift başlı bebek dünyaya geldi

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 28 yaşındaki bir kadın, üçüncü bebeğini doğurmak için gittiği hastanede sezaryenle siyam ikizi dünyaya getirdi.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 28 yaşındaki bir kadın, üçüncü bebeğini doğurmak için gittiği hastanede sezaryenle siyam ikizi dünyaya getirdi.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Rağde El-Delli'nin (28) sancıları başlayınca eşi tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak çiftin sezaryenle çift başlı bebekleri dünyaya geldi. Tek vücutta doğan yapışık ikizler, karın ve göğüs bölgelerinden yapışık halde, aynı karaciğeri paylaşarak, gebeliğin 30. haftasında prematüre olarak dünyaya geldi. Naime adı verilen bebek toplam 2 kilo 70 gram olarak doğdu.

Siyam ikizlerinin babası Fuat Yaserci (30), aslen Halep'e bağlı Azez bölgesinden olduklarını ancak İdlib'te oturdukları belirterek, "Bir kız ve bir erkek olmak üzere 2 çocuğum var. Bu çocuğumuzdan hiç haberimiz yoktu, ta ki doğuncaya kadar. Bir ara eşim 7 aylık hamileyken 'ikiz bebek' dediler bize bugün de eşim normal doğum yapacakmış gibi hastaneye götürdük, doğum yaptıktan sonra bunu öğrendik, Allah böyle takdir etmiş, sonra bize 'bu çocuğun Türkiye'ye gitmesi lazım' dediler. Ambulansla Reyhanlı'ya, oradan da buraya sevk ettiler" dedi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya ise hastanın akşam saatlerinde kendilerine sevk edildiğini belirterek, siyam ikizlerinin durumunun kritik olduğunu ve bu yüzden yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tuttuklarını belirtti. Çelikkaya, "Her iki bebeğin de kendine ait göğüs kafesi var ancak karınları tek, tek midesi, tek karaciğeri, tek bağırsağı mevcut. Birçok anomaliler var, makatı kapalı ancak bağırsağı rahime açılı olduğu için şu an gaitasını yapabiliyor. Şu anda acil ameliyat yapmayacağız ama durumu stabil olduktan sonra tekrar değerlendireceğiz. Ameliyat için konseyin toplanması gerekiyor çünkü tek bir branşın yapabileceği bir işlem değil, böylece ayrılıp ayrılamayacağını hep beraber karar vereceğiz" diye konuştu.

(Adem Karagöz - Buğra Güney /İHA)