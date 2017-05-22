Suriye'de büyükelçilik mi açıyor ?

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye büyükelçiliğinin yeniden açılmasının gündemde olmadığını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye büyükelçiliğinin yeniden açılmasının gündemde olmadığını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Romain Nadal basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şam'daki elçiliğimizin yeniden açılması gündemde değil" ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve başlamasının ardından Fransa'nın Suriye politikası henüz netlik kazanmış değil. Ancak, çiçeği burnunda cumhurbaşkanı önceliğinin yeni bir yol haritası oluşturulmasının yanı sıra terörle mücadele etmek olduğunu söyledi. Macron, Suriye'de nisan ayında kimyasal saldırının Esad rejimi tarafından gerçekleştirildiğinin ifade edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Esad'ın hakkındaki suçlamalara uluslararası mahkemelerde yanıt vermesi gerektiğini ifade etmişti.

Fransa, Şam'daki elçiliğini 2012 yılında kapatmıştı. Bazı Avrupa ülkeleri de Suriye'deki çatışmanın şiddetlenmesinin ardından ülkedeki büyükelçilerini geri çekmişti.

