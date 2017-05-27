Suriye'de 1 ABD askeri öldü

Suriye'nin kuzeyinde ABD ordusuna ait askeri aracın devrilmesi sonucu 1 ABD askeri hayatını kaybetti.
Suriye'nin kuzeyinde ABD ordusuna ait askeri aracın devrilmesi sonucu 1 ABD askeri hayatını kaybetti. Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda ABD ordusuna ait askeri aracın devrilmesi sonucu 1 ABD askeri hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybeden askerin, Boston doğumlu 22 yaşında J. Murphy olduğunu bildirdi.
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