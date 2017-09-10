10.09.2017 17:16 Süresiz kadro dışı bırakıldı

Atiker Konyaspor'da takım kaptanlarından Ali Çamdalı, süresiz kadro dışı bırakıldı. Atiker Konyaspor'da takım kaptanlarından Ali Çamdalı, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin talebi üzerine yönetim kurulunun toplanarak takım kaptanı Ali Çamdalı'yı süresiz kadro dışı bıraktığı duyuruldu. 14 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak Atiker Konyaspor'da takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın kadro dışı bırakılması taraftarda şok etkisine neden oldu. Ali Çamdalı, sosyal medya hesabından kadro dışı bırakıldığına yönelik kulüpten yapılan açıklamayı takipçileriyle paylaştı. Yeşil-beyazlıların Süper Lig'in 4. haftasında dün iç sahada oynadığı ve 2-0 yenildikleri maçta Ali Çamdalı yedek kulübesinde bekletilmişti.

(H.İbrahim Parlak/İHA)

